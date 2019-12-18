نجلاء بدر تدافع عن عمرو دياب ودينا الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة مجمعة لصور تجمعها بعمرو دياب ودينا الشربيني، وأخرى تجمع الأخيرين.

وكتبت بدر على الصورة، التي نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام": "طيب، أنا بعشق دينا الشربيني، وبحب عمرو دياب، وبحترمهم جدا، وارحمونا بقى وارتاحوا".

ولم توضج نجلاء سبب تحدثها في الأمر، واكتفت بالإشارة إلى عمرو ودينا الشربيني.

يذكر أن الكثير من الشائعات طالت دينا الشربيني وعمرو دياب وحقيقة زواجهما، إذ يظهرا معا في كل المناسبات وحفلات الهضبة، كما يحرض دياب على زيارتها في أماكن التصوير الخاصة بها.