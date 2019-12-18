محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة مي سليم صورة لها مع أخيها، عبر حسابها على إنستجرام. وعلقت سليم على الصورة: "أخويا، ربنا يخليك لينا يا حبيبي، ويحفظك من كل شر، وأشوفك أحسن الناس، بحبك أوي". ويعرض حاليا لمي سليم مسلسل حواديت الشانزليزيه، على قناة on e.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما.. مي سليم توجه رسالة لشقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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