تراند اليوم : بعد طردها من الإمارات بسبب فيديو إباحي.. فنانة شهيرة تشتري قصرًا ضخمًا



ظهرت الفنانة المغربية الشهيرة مريم حسين، داخل قصر ضخم اشترته في العاصمة مراكش، وهي تستعرض خدمها وسيارتها وتطل على حمام السباحة وتتجول بداخله بفستان بديل طويل.

ويأتي ظهور الفنانة المغربية، بعد أسابيع من طردها من الإمارات ومنع دخولها البلاد بسبب فيديو فاضح انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مغني راب أجنبي خلال حفل في دبي.

وبسبب هذا الفيديو الذي وصفه بالبعض بالإباحي، دخلت في قضايا عديدة مع الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، والذي حصل على حكم بإبعادها من الإمارات وتغريمها.

وكانت محكمة إماراتية، أصدرت حكمًا آخر بإدانة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، والفنانة المغربية مريم حسين، بشأن تطورات قضية "الفيديو الإباحي" الذي نشر للفنانة أثناء تواجدها في دبي والذي كان متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل "الجسمي" في بداية القضية على حكم بإبعاد وتغريم الفنانة المغربية من الإمارات، لكن بعد ذلك وقع سباب بين الطرفين ومشاداة وصلت للمحاكم مرة أخرى والتي أصدر القضاء حكمه فيها بإدانة الطرفين.

وقال صالح الجسمي أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكماً نهائياً بقضية السب والقذف مع الفنانة المغربية مريم حسين.

وقال الجسمي في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "إن الحكم النهائي قضى بإدانة الطرفين "مريم حسين وصالح الجسمي" في قضية السب والقذف، وتغريمهما بمبلغ 100 ألف درهم مناصفة بينهما"، وشدد على أن الحكم قضى بإغلاق حسابه وحساب مريم حسين على أحد التطبيقات لمدة شهر، كما أن حسين ستدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وهي السيدة وفاء الخالدي.



