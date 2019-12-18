تراند اليوم : فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن طلاق زوجها: مشاكل جنسية

أثارت الفنانة المغربية الشهيرة أمال صقر، حالة من الجدل مجددًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تدوينة على حسابها عبر موقع "إنستجرام"، تحدثت فيها عن الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، ومن ضمنها ذكرت المشاكل الجنسية بين الأزواج.وألمحت الفنانة المغربية، التي أعلنت زوجها من الفنان الشهير "مسلم" بعد أن خرجت طليقته وفضحت العلاقة الغير شرعية التي جمعت زوجها والفنانة امل صقر لمدة خمس سنوات والتب كانت سببًا رئيسًا في طلاقهما، أن المشاكل الجنسية سبب طلاق زوجها من زوجته السابقة التي فضحة علاقتهما، قبل أن يعلنا زواجهما رسميًا بعد أيام من الفضيحة.وقالت «صقر» في تدوينة عبر خاصية "إستوري" أن المشاكل الجنسية تسبب معاناة للطرفين معا، مضيفة "امكن للشريك ميتكلمش عليها ولي هي كتكون معاناة حقيقية وفي صمت".

المنشور اعتبره متابعون أن الفنانة تلمح إلى أن العلاقة السبب وراء انفصال زوجها مسلم عن طليقته، راجع إلى "مشاكل جنسية" مع زوجته الأولى، وهو ما جعلها تتعرض لعاصفة من الانتقادات اضطرت معها إلى حذف التدوينة من حسابها، بعد توجيه شتائم واتهامات عنيفة لها، واتهام البعض بانها سبب خراب بيت الفنان وزوجته السابقة والتي تسببت في ترك طفليه.



