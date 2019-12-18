تراند اليوم : صدفة أنقذت حياتها.. فجر السعيد: كنت بموت والأطباء يظنون أني نائمة



ظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، لأول مرة بعد عودتها منذ أيام من رحلة علاجها من فرنسا والتي استمرت 4 شهور، كاشفة عن مفاجأة مدوية حول الصدفة التي أنقذت حياتها.

وعلى ما يبدو أن الفيديو جزء صغير من برنامج تم تسجيله معها لبثه لاحقًا على إحدى القنوات، وقالت "السعيد" إنها تعرضت لإهمال طبي في مستشفى الكويت.

وأضافت :« للأسف على مايبدو حصل إهمال طبي حسب تقرير المستشفى الفرنسي، صار تسريب في الأمعاء وتسمم في الدم ودخلت في غيبوبة».

وأوضحت أنه من دواعي حظها وجود مساعدها معها في هذا التوقيت، مشيرة إلى أنه اكتشف أني في غيبوبة ولست نائمة كما كان يظن الأطباء.

وقالت :« حظي أن المساعد أستاذ نايف شاهر كان معي واكتشف أني في غيبوبة ولست نائمة، بعد أن حاول إفاقتي لعلمه أني لا أنام كل هذا القدر، ونادى المستشفى، ولكن السؤال هنا أين كانت المستشفى عني؟».

وكانت فجر السعيد مرت بظروف صحية خطيرة، بعد إصابتها بتسمم في الدم إثر عملية جراحية قال البعض أنها لتكميم المعدة، وعلى إثرها أمر الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت بنقلها في طائرة طبية إلى فرنسا للعلاج.

?