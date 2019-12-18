بالفيديو .. المطربة “أحلام” لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام!

قالت الفنانة الإماراتية أحلام إنها تحرصُ دائمًا على الالتزام بمواعيدها الخاصة مؤكدةً أنها لم تتعوّد على التأخر عن أي موعد بينها وبين أحد، لافتةً إلى أن أكثر شيء تتمنّى عودته هو الاستيقاظ من الليل جائعةً، لأن هذا لم يحدث منذ فترة طويلة.

وأدلتْ أحلام بالعديد من التصريحات على هامش كواليس برنامج المواهب “ذا فويس”، الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم حيث أكّدت في فقرة “أنا مش أنا”، أنها دائمًا ما تغني تحت “الدش” خلال الاستحمام، منوهةً إلى أنها في بعض الأحيان ترتدي نفس القطعة التي ترتديها لأكثر من مرة وهناك أوقات لا ترتدي فيها نفس القطعة.