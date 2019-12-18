ميريام فارس تتبرّع بكامل أجرها في “موسم الرياض” لجهة خيرية

أعلنت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على “تويتر” عن تبرّع الفنانة #ميريام_فارس بأجرها، في حفلها الذي ستحييه في المملكة ضمن “موسم الرياض”، لمصلحة المحتاجين في لبنان. وغردت معلقة على خطوة فارس: “ميريام فارس الرائعة تقدّم أرباح حفلها إلى المحتاجين في وطنها. شكراً على عطائك وأتمنى ألا تستائي لكشفي ذلك، حقّ الناس علينا في هذا الظرف الصعب المحاولة مع نجومنا وحضّ كل مقتدر على المساعدة. مع نجوم لبنان بمقدورنا مساعدة كلّ بيت بحاجة لدفا”.
إعلان يعقوبيان عن مبادرة فارس حاز إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمنوّا أن تكون لكثير من الفنانين مبادرات مشابهة.
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