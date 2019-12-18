بدء مؤتمر اليوم العالمي للإيدز بحضور نيقولا معوض

بدأ، منذ قليل، المؤتمر السنوي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة " الايدز " في أحد فنادق القاهرة، بحضور الفنان الشاب نيقولا معوض بصفته سفير الحملةفي الشرق الأوسط.
بدأ المؤتمر بكلمة من الدكتورة هبة على والتى ذكرت أن مصر تعد من أقل الدول إصابة بالمرض.
الجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لمكافحة الإيدز يتم في شهر ديسمبر من كل عام، ويعد هذا المؤتمر هو النسخة الواحدة والثلاثين ويتم تحت رعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز.
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