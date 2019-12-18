بحضولا نيقولا معوض.. بدء المؤتمر السنوي لليوم العالمي للإيدز

سيبدأ بعد قليل المؤتمر الخاص باليوم العالمي لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب " الايدز " في فندق رايتز كارلتون، وذلك بحضور الفنان نيقولا معوض بصفته سفير للحملة في الشرق الاوسط، تحترعاية وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع فريق الامم المتحدة المعني بمكافحة الإيدز.
ينقسم المؤتمر لعدة محاور من بينهم كلمة من الدكتورة هبة علي، كلمة من رئيس قطاع الطب الوقائي ويقدمها الدكتور علاء عيد، ومن ثم كلمة الدكتورة هبة السيد، ويليها كلمة الفنان نيقولا معوض.
ومن المفترض أن يستعرض المؤتمر المجهودات المبذولة من فريق عمل الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وعرضدور الشباب في الإستجابة للقضاء على الإيدز.
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