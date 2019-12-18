شاهدوا سما المصري تلعب “البلياردو”.. وتعلّق

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كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 12:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو جديد لها يظهر لعبها “البلياردو”، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدا عليها من الفيديو انها متمكنة من هذه اللعبة، اذ انها فازت بجولتها على الشخص الذي كان معها.
وعلّقت سما على الفيديو قائلة: “مابلاش باه كده…عييييب….ضاضا بسكلته يزعل”.
وكانت شاركت سما المصري مؤخرا فيديو لها وهي تشتري الخضار من سوق شعبية ولكنها اختارت التنكر بارتداء النقاب، وعلقت قائلة: “اتنكرت من شويه ونزلت السوق اشتري خضار وطلعت لايف من هناك كانت ليله يامعلم ودي صورة من اللايف”.
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