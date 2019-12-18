بالصور- سميرة سعيد تتألق بالقفطان المغربي في ذا فويس

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Dec 18, 2019
خطفت النجمة سميرة سعيد الأنظار بإطلالة جميلة وأنيقة في الحلقة النصف نهائية من “ذا فويس” وذلك بعدما اختارت أن تظهر بالقفطان المغربي.
اطلالة الديفا لاقت اعجابًا من قبل المتابعين والمشاهدين، خصوصًا بعدما نشرت العديد من الصور على حسابها عبر موقع انستغرام، الامر الذي جعل جمهورها يعلّق بأجمل الكلمات حول جمالها وتألقها.
من جهة أخرى، طرحت “سعيد” برومو كليب أغنيتها الجديدة “هليلة” من ألبومها الجديد، من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، هندسة صوت هاني محروس، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب بالكامل قريباً جداً.
آخرأعمال الديفا أغنية “مدلع” وهي أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب، ألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.
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