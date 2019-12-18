أحلام تكشف تفاصيل حياتها بعد وفاة والدها.. وأكثر شخص تكلمه هاتفيًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة الإماراتية أحلام، إن "الموبايل" لم يكن من بين أولويات العائلة عندما كانت صغيرة، موضحة أن والدها كان يمتلك هاتفًا محمولًا بحجم "الشنطة" وأنه كان من الصعب خطفه والحديث فيه.

وأضافت أحلام، في لقاء لها بكواليس برنامج المواهب "ذا فويس"، الذي تشارك فيه كمدربة وعضو لجنة تحكيم أنه بعد وفاة والدها لم يكن الهاتف له أهمية خاصًة، لأنها كانت تعول أخواتها متابعة: "بعد وفاة والدي كنت بدرس الصبح وبدّرس بالليل واشتغلت (10) صنايع من أجل تحمل نفقات أسرتي".

واستطردت الفنانة الإماراتية بأن علاقتها بالهاتف حاليًا محدودة مردفة أنها بدأت تخفّف من الاهتمام بالسوشال ميديا منذ حوالي عام كامل، فربما تجلس يومًا كاملًا على السوشال ميديا وأوقات أخرى تجلس باليومين والثلاثة لا تتابع ما يحدث، مبينة: "إذا مثلًا زوجي وأولادي معايا الموبايل لا يكون له أهمية".

وعن أكثر شخص تتحدث معه عبر الهاتف قالت: "فجر السعيد أكثر واحدة أتحدث معها لأنها في بلد آخر وبالتالي هي أكثر واحدة أحكي معها"، منوهًة إلى أنها تقوم بعمل بلوكات كثيرة لأقرب الناس إليها.

وأضافت: "مرات بعمل بلوك ممكن نايف يحكيني أم فاهد أنا عاوز أقولك فأرد أنا قولتلك ما تحكيني بهالموضوع وممكن أعمل بلوك لمها الحاج بس هلأ ما عاد أعمل بلوكات خلاص".

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وكانت الفنانة أحلام قد قالت على هامش كواليس البرنامج في فقرة "أنا مش أنا"، إنها تحرص دائمًا على الالتزام بمواعيدها الخاصة، مؤكدًة أنها لم تتعود على التأخر عن أي موعد بينها وبين أحد، لافتًة إلى أن أكثر شيء تتنّمى عودته هو الاستيقاظ من الليل جائعة، لأن هذا لم يحدث منذ فترة طويلة.

وأدلت الفنانة أحلام بالعديد من التصريحات فقالت إنها دائمًا ما تغني تحت "الدش" خلال الاستحمام، وأنها في بعض الأحيان ترتدي نفس القطعة التي ترتديها لأكثر من مرة، وهناك أوقات لا ترتدي فيها نفس القطعة.

وأشارت أحلام، إلى أنها لا تسامح من يُخطيء في حقها، فقالت: "إذا حطيت في قراري إني ما أسامح فلن أسامح ولا أنسى"، مضيفًة أنها لا تخاف التقدم في العمر فتابعت: "لا أخاف التقدم في العمر حلو إنك تعيش كل عمرك وأنا صغيرة كنت أقول شالله أكبر عشان أسوي كده والحين لما كبرت أعيش الازدهار كل ما أبغيه الحين بلشت أحققه".

يُذكر أن لقب الموسم الخامس من برنامج المواهب "ذا فويس" سيتمّ حسمه السبت المقبل، حيث ينافس أربعة متسابقين على اللقب، وهم: رضوان الأسمر من فريق سميرة سعيد، وإيمان عبدالغني من فريق أحلام، ومهدي عياشي من فريق راغب علامة، وفهد مفتخر من فريق محمد حماقي.