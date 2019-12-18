زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الخاص في إنستغرام فيديو يجمعها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

وظهرت بلقيس إلى جانب زوجها مرتدية جاكيتًا لامعًا، واعتمدت تسريحة الجدولة الطويلة التي أضافت عليها إكسسوارات لامعة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس بستايل مميز وغريب. فيما ظهر زوجها مُرتديًا جاكيتًا أسود وأسفله بلوزة باللون الرمادي، مع وضع نظارات شمسية.

وسجل الثنائي الفيديو وهما يقومان بحركات على طريقة الأفلام والعصابات، خاصة أن زوج بلقيس حافظ على "كشرته" طوال الفيديو بطريقة متقنة جدًا.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو لا سيما أنها المرة الأولى التي يظهر فيها زوج بلقيس بهذه الطريقة، فيما رأى الكثيرون أن الفنانة اليمنية بدت قريبة الشبه بشكل كبير بالفنانة العالمية بيونسية، وعلق الكثيرون أن بلقيس ظهرت على خطى بيونسيه وزوجها الفنانة جي – زي، فيما شبه البعض الفنانة بلقيس بالفنانة العالمية أريانا غراندي، في هذا الفيديو.

يشار إلى أن الإطلالة الني ظهرت فيها بلقيس في الفيديو كانت قد أطلت بها في حفل الفورمولا الذي أقيم مؤخرًا في البحرين بمناسبة العيد الوطني، والبدلة المكونة من جاكيت وبنطلون أسود لامع من تصميم دار الأزياء العالمية "أرماني"، بحسب ما كشفت بلقيس في أحد منشوراتها.

Advertisements

وبلقيس هي فنانة يمنية تقيم في الإمارات وحاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة الفنان اليمني المعروف أحمد فتحي، وسبق وأن ارتبطت بلقيس باللاعب السعودي نايف هزازي، حيث تم عقد قرانهما في شهر أكتوبر من عام 2012، إلا أن ارتباطهما لم يستمر طويلاً، حيث أعلنا انفصالهما في شهر شباط/فبراير من عام 2013.

لتعلن بلقيس بعد ذلك عن عقد قرانها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وتحديدًا في شهر مايو من عام 2016، وتزوجا في العام نفسه بحفل زفاف ضخم، ورزقا بطفلهما الأول "تركي" في عام 2018.

وتعتبر بلقيس من النجمات الشابات اللواتي استطعن إثبات موهبتهن في وقت قياسي، كما تمكنت الفنانة الشابة من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها في الوطن العربي وتحديدًا في الخليج العربي، بالرغم من صغر سنّها ومشوارها في هذا المجال الفني.