عجرم توضح تفاصيل جديدة عن أغنياتها الجديدة

بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الغنائية، استقرت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم على طرح أغنية سنجل جديدة مع بداية عام 2020، تعود بها لجمهورها، وتستأنف وضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائى الجديد الذى وضعت له اسماً مبدئياً «نانسى 10».

وقالت «نانسى»: «انتهيت من تصوير أغنيتى الجديدة التى قمت بتصويرها فى تركيا، وستكون باللهجة اللبنانية، ولكننى أرفض حالياً الإفصاح عن اسمها حتى تكون مفاجأة لجمهوري، ووقت طرحها سيتحدد مع هدوء الأوضاع السياسية بلبنان التى أتمنى من قلبى أن تنتهى بخير وسلام».

الألبوم الجديد، حسب «نانسى»، ملىء بالأغنيات المصرية واللبنانية، مؤكدة أنها تجهز لأكثر من مفاجأة فى العمل، فهناك تعاون مع نخبة من شعراء وملحنى مصر أمثال وليد سعد وخالد تاج الدين وبلال سرور وآخرين. وحول إمكانية مشاركتها فى عمل فنى كممثلة خلال الفترة المقبلة قالت: «ماعنديش وقت للتمثيل، فأنا حياتى منقسمة ما بين المنزل والجلوس مع بناتي الثلاث، وتسجيل الأغانى وإحياء الحفلات الغنائية، أنا لست ضد التمثيل ولكن ليس لدىّ الوقت الكافي له».

كانت «نانسى» قد أحيت أول أمس الأول حفلاً غنائياً كبيراً فى الجامعة الألمانية لصالح جمعية راعى مصر الخيرية، وتبرعت بنصف أجرها لصالح الفقراء والمهمشين فى القرى المصرية، كما أنها دعمت مبادرة إطلاق «الصعيد كامب»، التى تهدف إلى نشر الفكر التطوعى لدى الشباب المصرى، ومشاركتهم فى حملات اجتماعية ومجتمعية لدعم القرى الأكثر فقراً بأنحاء مصر.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أول تعليق من نانسى عجرم بعد أزمتها في مطار بيروت

نانسى عجرم بإطلالة رقيقة فى أحدث جلسة تصوير