طليقُ نوال الزغبي يكشفُ حقائق حرمانه من أولاده

خرج إيلي ديب طليقُ الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن صمته وأكّد أنه لم يرَ أولاده منذ ثلاث سنوات، متسائلاً عن كيف يتخلّى البعض عن ضميره ويحرم أولادًا من والدهم، مؤكّدًا أنّه لا يعلم عنهما شيئًا منذ فترة طويلة.

وجاء حديث إيلي بعد أيام قليلة من احتفال نوال الزغبي بعيد ميلاد ولديها التوأمين جوي وجورجي الـ 18، وبعد تعليق طليقها بأنه يريد رؤية أولاده قالت نوال إن طليقها يُمكنه رؤية أولاده متى ما يشاء.

وعاد إيلي ديب للردّ مجددًا على حديث نوال وكشف في رسالة عبر صفحته على فيسبوك الكثير من الحقائق قائلاً:"ورد على أحد المواقع الإلكترونيّة، أنّ طليقتي نوال الزغبي قد صرّحت عن موضوع عدم رؤيتي لأولادي جورجي وجوي منذ ثلاث سنوات هو مجرد ترهات وأنّني أستطيع أن أراهم ساعة أشاء".

وأضاف: "الآن وبعد أن أصبحوا بسن الرشد سوف أُبيّن للرأي العام ما حدث... منذ ثلاث سنوات وفي ذكرى ميلاد ابنتي تيا الـ ١٨ وحيث كنا أنا وطليقتي بفترة هدنة، فاجأتني باتصال هاتفي معلنةً حرباً جديدة وهددتني حرفياً: (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكرّه الاولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران لذلك أتوجّه لطليقتي وأقول يكفي تشويهاً للحقائق، وأنت تعلمين جيداً انّني وطوال حياتي إنسان عملي ومنظّم وأحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة".

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