شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما والان مع تفاصيل الخبر
واشتهرت الفنانة الراحلة عصمت محمود بتقديم أدوار صديقة البطلة، حيث ظهرت للمرة الأولى بدور صغير فى فيلم "الوسادة الخالية" مع عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز بعدما تخرجت من معهد التمثيل وبعد انتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعًا إلى السينما.
ومن أشهر الأفلام التي قدمتها "باب الحديد" مع هند رستم، "لوعة الحب" مع شادية، "ثورة البنات" مع نادية لطفي، "لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، "أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر، وفي المسرح تألقت بدور المضيفة الإيطالية في "مطار الحب" مع شاهيناز صقال.
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