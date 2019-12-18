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وفاة الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  توفيت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفنانة عصمت محمود عن عمر ناهز 82 عاما، حيث عانت من مرض الشيخوخة طوال السنوات الماضية وابتعدت عن الفن بعدما قدمت آخر أعمالها "فرقة ناجى عطا الله" مع الزعيم عادل امام قبل 7 سنوات.

 

 

واشتهرت الفنانة الراحلة عصمت محمود بتقديم أدوار صديقة البطلة، حيث ظهرت للمرة الأولى بدور صغير فى فيلم "الوسادة الخالية" مع عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز بعدما تخرجت من معهد التمثيل وبعد انتهاء دراستها بدأت مع الإذاعة ولكنها انتقلت سريعًا إلى السينما.

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ومن أشهر الأفلام التي قدمتها "باب الحديد" مع هند رستم، "لوعة الحب" مع شادية، "ثورة البنات" مع نادية لطفي، "لا وقت للحب" مع فاتن حمامة، "أكاذيب حواء" مع أحمد مظهر، وفي المسرح تألقت بدور المضيفة الإيطالية في "مطار الحب" مع شاهيناز صقال.

 

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