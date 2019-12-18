شكرا لقرائتكم خبر عن سعتها 500 مقعد وتعرض حرب النجوم لأول مرة.. افتتاح أول سينما شرقى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح اليوم أول دار عرض سينمائية شرقي العاصمة السعودية الرياض، بمركز الملك عبد الله المالي، فى مول الحمراء، تحتوي على 6 شاشات عرض مختلفة.

وتصل طاقتة السينما الاستيعابية إلى 500 مقعد، وفقا لبيان شركة "موفى سينما" العلامة التجارية المحلية في قطاع السينما بالمملكة، حيث تعد الأولى على مستوى الأحياء الشرقية للعاصمة.

ويتضمن حفل الافتتاح العرض الأول لأحدث أفلام سلسلة حرب النجوم "STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER"..

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يذكر أن وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد العواد افتتح الأربعاء 18 أبريل من عام 2018، أول دار سينما في السعودية، ومن المنتظر افتتاح 350 دار عرض سينمائي في السعودية حتى عام 2030.