- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تضع نهاية لشائعات خلافها مع دينا الشربينى: ارحمونا بقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الفنانة نجلاء بدر نهاية لما يتردد عن وجود خلاف مع الفنانة دينا الشربيني بعد تصريحتها الأخيرة عن الفنان عمرو دياب وحديثها عن حبها الكبير له وحرصها على التقاط الصور معه دائما.
ونشرت نجلاء صورة تجمعها مع كل منهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "طب أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب وبحترمهم جدا ارحمونا بقى".
وكانت أجابت الفنانة نجلاء بدر، أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" على سؤال حول سر غضب زميلتها دينا الشربيني منها، قائلة :"ليه دينا تغضب مني، هو أنا اتصورت مع عمرو دياب".
دينا الشربينى
كانت هذه تفاصيل خبر نجلاء بدر تضع نهاية لشائعات خلافها مع دينا الشربينى: ارحمونا بقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.