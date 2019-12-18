شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر تضع نهاية لشائعات خلافها مع دينا الشربينى: ارحمونا بقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الفنانة نجلاء بدر نهاية لما يتردد عن وجود خلاف مع الفنانة دينا الشربيني بعد تصريحتها الأخيرة عن الفنان عمرو دياب وحديثها عن حبها الكبير له وحرصها على التقاط الصور معه دائما.

ونشرت نجلاء صورة تجمعها مع كل منهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "طب أنا بعشق دينا الشربيني وبحب عمرو دياب وبحترمهم جدا ارحمونا بقى".

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وكانت أجابت الفنانة نجلاء بدر، أثناء لقائها ببرنامج "theinsiderar" على سؤال حول سر غضب زميلتها دينا الشربيني منها، قائلة :"ليه دينا تغضب مني، هو أنا اتصورت مع عمرو دياب".