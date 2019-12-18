شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يتحدى محمد صلاح.. اعرف التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان على ربيع، جمهوره بمقطع فيديو وهو يظهر مهاراته فى "تنطيط" كرة القدم عبر حسابه على إنستجرام، وتحدى ربيع النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، وكتب على ربيع على الفيديو: "بتحدى محمد صلاح إنه ينطط برجليه الاتنين اهو ولا ليفربول ولا حاجة".

على جانب آخر يستعد الفنان على ربيع للمشاركة فى بطولة فيلم سينمائى جديد يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم مثل غادة عادل، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، الفيلم يحمل اسم "الخطة العامية"، وهو من إخراج معتز التونى، وتأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.