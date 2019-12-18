فيفي عبده تثير غضب الشعب العراقي

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها وهي تقدم وصلة رقص من أمام منزلها على أحد الأغاني العراقية .

وكتبت في تعليقها على مقطع الفيديو قائلة : ” ربنا يحمي شعب العراق .. أنا بحبكم أوي من كل قلبي ” .

ولكن لما ينال هذا الفيديو استحسان عدد كبير من المتابعين خاصة العراقيين منهم .. والذين انتقدوا في تعليقاتهم رقص فيفي عبده في ظل ما يعاني منه الشعب العراقي هذه الأيام .