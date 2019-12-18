كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - أقيم مساء الأحد الماضي حفل الفنان محمد حماقي بإحدى جامعات مدينة بني سويف، وسط حضور حاشد من ‏الطلاب والطالبات.‏ انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة كانت تنادي على حماقي بطريقة عفوية وطريفة ليغني ‏لها أغنيته “لسه بتخاف” وسط ضحكات أصدقائها.‏ View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram Thank you, Nahda University for a night to remember! #HamakiXNUB A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki) on Dec 16, 2019 at 10:00am PST A post shared by Mohamed Hamaki (@hamaki) on Dec 16, 2019 at 10:00am PST

لم يتمكن محمد حماقي من سماع الفتاة وانتهى الحفل دون أن يغني هذه الأغنية.‏ بعد انتشار الفيديو الذي وصل إلى حماقي قرر الاعتذار للفتاة عبر نشر الفيديو على حسابه Instagram، وكتب ‏قائلًا: “أنا أسف ما سمعتكيش، بس وعد الحفلة اللي جاية هغنيها لك مخصوص بإهداء بس قولي لي اسمك إيه”.‏

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. محمد حماقي يعتذر لفتاة حفل بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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