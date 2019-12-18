شاهدوا.. مي سليم تنشر الجزء الثاني من “كوكي الروش طحن”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة مي سليم على حسابها بموقع Instagram فيديو جديدا بالبذلة الرجالية، تظهر به في شخصية مبتكرة، على ما يبدو، بالنظر إلى تسمية الفيديو “الجزء التاني من كوكي الروش طحن”.
وكانت مي سليم قد نشرت قبل أيام الجزء الأول مع أختيها دانا وميس، وظهرن به وهن يرقصن على أغنية محمد محيي “تاني”.
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