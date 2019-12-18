ويل سميث يمضي ليلته في شوارع نيويورك دعماً للمشرّدين

متابعة بتجـــــــــرد: تجمّع المئات قبل أيّام ليناموا في العراء في وسط مدينة نيويورك تحت عنوان Worlds’s Big Sleep out، وذلك ليمضوا ليلتهم وسط درجات الحرارة المتدنية سعياً لجمع التبرعات لمواجهة العدد القياسي المتزايد للمشردين.

وأصدر الناشطون بياناً أشاروا فيه إلى أنّ عدد المشردين يتزايد بشكلٍ كبير، ويسجل رقماً قياسياً في العالم سنة بعد سنة.

وكان النجم الأميركي ويل سميث على رأس المشاركين، وعبّر للحاضرين عن مدى تأثّره بدور المشرّد الذي لعبه في فيلم The Pursuit of Happyness ، وشرح أنّ هذا الدور الذي رُشِّح بفضله للفوز بجائزة أوسكار في العام 2007، وأدّى من خلاله شخصية وكيل مبيعات يضطر للعيش في الشارع في مدينة سان فرنسيسكو مع ابنه الصغير، قد غيّر نظرته للحياة وسمح له بفهم معاناة البؤساء، خصوصاً أولئك الذين لا يجدون مكاناً ليذهبوا إليه ليمضوا ليلتهم مع أولادهم.