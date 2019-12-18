بيونسيه بإطلالة خاطفة باللون الأسود – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة العالمية بيونسيه صوراً جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، حيث أطلّت بفستان أسود لافت مع زوجها الفنان جاي زي.

وكان والد بيونسيه، ماثيو نولز قد أثار جدلاً واسعاً مؤخراً بتصريحات له عن ابنته، حيث كشف، في مقابلة عبر “Vlad TV” عن تعرّض ابنته والمغنية كيلي رونالد، الّتي كانت تغني معها في الفرقة الغنائية الشهيرة “Destiny’s Child”، للتحرش الجنسي وهما في الـ١٦ من عمرهما.

وأوضح ماثيو، بعد أن فجّر هذه المفاجأة من العيار الثقيل، أنّ بيونسيه وكيلي كانتا من ضحايا التحرش من أعضاء فريق الراب المعروف بإسم “Jagged Edge”، عندما كانوا معاً في جولة مشتركة خلال أوائل سنة الألفين. ولم يتطرّق ماثيو إلى تحديد أسماء الشباب، بل ذكر أنّهم كانوا بعمر الـ21.