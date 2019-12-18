هجوم على فيفي عبده بسبب رقصتها وملابسها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة فيفي عبده على حسابها الخاص بإنستغرام مقطع فيديو لها من أمام منزلها تقدم فيه وصلة رقص، وعلقت على الفيديو قائلة: “ربنا يحمي شعب العراق أنا بحبكم أوي من كل قلبي”، ولكن عدد كبير من التعليقات انتقدت رقص فيفي في ظل ما يعاني منه الشعب العراقي هذه الأيام.

وتلقت فيفي تعليقات صادمة من متابعيها والتي دارت كلها بأن رقصها لا يناسب ما علقت به في ظل معاناة الشعب العراقي من ويلات الحروب تلك الفترة.

يُذكر أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته بجانب حورية فرغلي، وأحمد كرارة.