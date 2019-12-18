حلا الترك تبهر الجميع بجمالها بإطلالة من مدرستها – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة الشابة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها بدت فيها بإطلالة مميزة.

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بجمالها حيث ارتدت زياً تقليدياً وطبقت ماكياجاً خفيفاً على وجهها.

وعبر الكثيرون عن اشتياقهم إليها خصوصاً بعد عدم تداول أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة غير قصيرة. وتعليقاً كتبت: “مشاركتي ضمن فعاليات العيد الوطني المجيد بمدرستي”.

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وكانت حلا الترك قد أحيت حلا الترك حفلاً غنائياً كبيراً بمناسبة العيد الوطني في البحرين. وأطلت حلا الترك في الحفل الذي نظمته الجامعة الخليجية بالزي التقليدي البحريني وغنت مجموعة من الأغاني الوطنية الخاصة بالمناسبة.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أغاني حلا الترك، كانت أغنية “ممنوع اللمس” التي عرضت لأوّل مرّة ضمن السلسلة الأميركية Baby Doll Records من بطولة الفنانة الأميركية المحبوبة Baby Ariel في 2 تموز/يوليو 2018.

وحققت الأغنية أكثر من 95 مليون مشاهدة، حيث شكّلت بمثابة عودة لحلا الترك إلى الجمهور ومحبّيها بعد غياب 3 سنوات، بكادرات عفوية تعكس شخصيتها الحقيقية.