ما سر بكاء ليلى علوي بعد تكريمها؟

متابعة بتجــــــــــرد: نظمت جامعة عين شمس بالقاهرة ندوة كرمت فيها النجمة ليلى علوي التي لم تستطع أن تمنع دموعها من الانهمار أثناء تسلمها درع تكريمها من جامعة عين شمس، وقالت باكية: “التكريم ده بالنسبة لي أهم تكريم عشان بقالي 29 سنة مدخلتش الجامعة، ويوم ما أدخل استلم درع تكريمي من جامعتي”، مشيرة إلى أنها تخرجت في كلية التجارة.

وأكد الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، أن هذا الدرع هو من أعلى الدرجات، التي تم منحها للشخصيات العامة على مدى تاريخ الجامعة.

حضر الندوة، عدد من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة، وعدد من نجوم الفن والمخرجين، الذين تعاملت معهم، وقبل فعاليات الندوة عرض فيلم عن المشوار الفنى للنجمة ليلي علوى، وأهم أعمالها السينمائية والتليفزيونية، وبعد عرض الفيلم تحدثت مع شباب الجامعة عن دور الفن في خدمة قضايا المجتمع، وتحاورت معهم وأجابت عن ما يشغلهم من تساؤلات، وأدارت الندوة الكاتبة الصحافية آمال عثمان.