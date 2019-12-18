ماذا قال فاروق الفيشاوي عن الحب والنساء؟

متابعة بتجـــــــــرد: “الشكل المقبول، الروح الحلوة، العشرة الجميلة” وغيرها من الصفات، التي تحدّث عنها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في برنامج ال”الشكل المقبول، الروح الحلوة، العشرة الجميلة” وغيرها من الصفات، التي تحدّث عنها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في برنامج السينما والناس، عندما سُئل عن رأيه في الحب و”الستات”،سينما والناس، عندما سُئل عن رأيه في الحب و”الستات”، وما إذا كان يفضل أن “تجري الست ورا الراجل أو بالعكس”، ليجيب الفيشاوي بأنه “إذا كان هناك حب، فيجب أن يكون تبادلي، لذا يجب أن يكون بين شخصين يتبادولون ذات المشاعر، حتى يبقى الحب حقيقي”.

وتطرق الفيشاوي أيضاً إلى مهمة الرجل في أخذ المبادرة في الحب والاعتراف أولاً، بسبب طبيعة السيدات الخجولة، وفي هذا الفيديو تشاهدون الفنان الفيشاوي وهو يعدد أهم مواصفات الأنثى بالنسبة له.

يذكر أن الفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، أعلن لأول مرة عن مرضه بشكل مفاجئ للجميع، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الأخير، إذ قال: “بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أني مصاب بالسرطان. سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض”. إلى أن توفي في 25 يوليو 2019، بعد صراع طويل مع المرض.

وما لا يعرفه الكثير، أن الراحل الفيشاوي قد قرر مرافقة طليقته، سمية الألفي، رغم اشتداد آلام المرض عليه وقتها، إلا أنه رفض ترك الألفي، التي تزوجها لمدة 16 عاماً، وأثمرت علاقتهما عن إنجاب أحمد وعمر، وبقي الفنان الراحل ملازماً لها حتى عودتها سالمة إلى مصر.

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وفي المقابل، كانت الفنانة الألفي، لازمته في أيامه الأخيرة من حياته، رغم وضعها الصحي، وكانت آلام الظهر حينها تداهمها من وقت لآخر، إلا أنها كانت تستقبل ضيوفه في غرفته داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قد بدأ مشواره الفني منتصف السبعينيات، قبل أن يبرز في مسلسل (أبنائي الأعزاء.. شكراً) مع الممثل القدير، عبد المنعم مدبولي، والمخرج محمد فاضل.