هذه هي الشروط الواجب توفرها في عارضات فيكتوريا سيكريت

متابعة بتجــــــــرد: لا شك في أن الإنضمام لفريق عارضات فيكتوريا سيكريت هو حلم جميع عارضات الأزياء على مستوى العالم، وملايين الفتيات اللواتي تحلمن أن تصبحن جزءاً من هذا الكيان العالمي، والسير على خطى نجمات شهيرات كجيجي حديد وأدريانا ليما وتيارا بانكس وغيرهن.

ولعل السؤال الأهم هنا، ما هي الشروط اليي ينبغي أن تتوفر في العارضة لتنضم لفيكتوريا سيكريت؟ في التالي تجدون الإجابة.

الشروط العامة

ينبغي أن تكون العارضة بين 18 و30 سنة،. لكن يمكن أن تُقبل بعض العارضات فوق هذا السن، مثل أليساندرا أمبيروزو التي تجاوزت الـ35، ولا تزال تظهر في عروض كل عام.

الطول بين 177 سم و183 سم، ولكن يمكن أن يتجاوز طول العارضة هذا الرقم، مثل كايلي كلوس التي يبلغ طولها 187 سم.

الوزن المثالي للعارضة يبدأ من 52 كلغ، ولا ينبغي أن يزيد عن 58 كلغ، إلا أن فيكتوريا سيكريت قد وظفت في وقت سابق من هذا العام العارضة آلي تيت كاتلر، لتكون العارضة الأولى بمقاس 14 التي ترتدي من تصاميم فيكتوريا سيكريت الشهيرة.

النحافة وحدها لا تكفي، إذ ينبغي أن تتمتع العارضة بجسد صحي وليس نحيف فقط، والقياسات الأنسب هي 34 لمحيط الصدر، و24 للخصر.

الإعتماد من وكالة أخرى شرط أساسي

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الحقيقة أن فرص العارضات المبتدئات قد تكون معدومة للإنضمام لفريق عارضات فيكتوريا سيكريت، إذ أن الاعتماد من وكالة عرض أزياء أخرى هو شرط أساسي للقبول في فيكتوريا سيكريت. كما أن فيكتوريا سيكريت تعطي الأولوية للعارضات المتعاقدات مع وكالتي Ford وElite models في نيويورك، إذ أن لها اتفاقيات طويلة الأمد مع هذه الوكالات.

وبالطبع، حضور الكاستينغ!

العارضات الحاليات ملزمات بحضور الكاستينغ في كل موسم لإثبات أن كل واحدة منهن تستحق أن تكون ضمن فريق عارضات فيكتوريا سيكريت. كما أن كل من ترغب في أن تنضم لهن، عليها حضور الكاستينغ، الذي عادة ما يكون بدون مكياج، أو مع مكياج خفيف جداً.

وعلى العارضة أن ترتدي كعباً عالياً قدر الإمكان، وكلما كانت متمكنة من المشي باستخدامه، تزيد فرصتها للانضمام. وكذلك فإن الكاريزما هي أحد الشروط الواجب توافرها في العارضة، فحتى إن كانت جميلة إنما ليست قريبة للقلب، فإنها لن تتمكن من الإلتحاق بفريق فيكتوريا سيكريت.