جورج وسوف يحتفل بعيد الميلاد مع جمهوره في سوريا

متابعة بتجـــــــــرد: يحتفل سلطان الطرب جورج وسوف بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، مع الجمهور بلده سوريا.

وفي التفاصيل يحيي “وسوف” حفلاً غنائياً ضخماً في “اللاذقية” وتحديداً في منتجع “ايتوال لوشاتو” مساء ٢٥ كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم سلطان الطرب خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

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تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال جورج وسوف الفنية، كان كليب أغنية “سكت الكلام” التي طرحها في بداية موسم الصيف الحالي عبر قناته الرسميّة على “يوتيوب” والمتاجر الرقميّة الكبرى.

أغنية “سكت الكلام” من كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجي وتوزيع طوني سابا، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل إطارًا دراميًا مشوّقًا، ويظهر فيه إلى جانب جورج وسوف، النجم السوري عابد فهد الذي يلعب دور صديقه.