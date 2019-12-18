هل يغيب احمد السقا عن شاشة رمضان 2020؟

بعد ان حقق نجاحاً كبيراً في مسلسل “ولد الغلابة” في رمضان 209، يبدو ان الفنان المصري احمد السقا يتجه الى ان يغيب عن رمضان 2020 وذلك بعدما أعلن في لقاء اعلامي الى أنه لن يكون حاضراً في المنافسة الرمضانية المقبلة.

وينشغل “السقا” في الترويج لفيلمه الجديد “العنكبوت”، الذي سيبدأ عرضه في صالات السينما قريباً.

الفيلم من إخراج أحمد نادرجلال، تأليف محمد ناير، يشارك في بطولته احمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم وغيرهم بالاضافة الى مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

نذكر ان “السقا” كان قد خاض السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل “ولد الغلابة”، اخراج محمّد سامي، تأليف أيمن سلامة وانتاج صادق الصبّاح. بطولة أحمد السقا، محمّد ممدوح تايسون، مي عمر، إنجي المقدّم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي، هادي الجيار، صفاء الطوخي وآخرين.