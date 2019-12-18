ساندي تبرّر اتّهامها لكارمن سليمان بسرقة "لوجو" كليبها الجديد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بررت الفنانة المصرية ساندي، اتهامها لمواطنتها المطربة كارمن سليمان، بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لـ"اللوجو" الخاص بمنتجها الجديد للعدسات اللاصقة، واستخدامه في بوستر كليبها الجديد "بصاتك".

وكان المنتج والملحن المصري مصطفى جاد زوج كارمن سليمان، قد ردّ على اتهام ساندي في لقاء خاص مع "فوشيا" بأنها كانت "الخصم والحكم" في ذات الوقت، وأن كل شخص حرّ فيما يقوله أو يدّعيه.

وقالت ساندي تعليقًا على حديث مصطفى جاد، في تصريحات تلفزيونية: "لم أقصد اتهام كارمن سليمان بالسرقة، كما جاء في بعض التقارير الصحافية، أنا فقط رغبت في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بي".

وأوضحت: "قمت بطرح اللوجو منذ 3 أشهر عبر إنستغرام، وفوجئت باستخدامه في كليب كارمن سليمان، والسبب الذي جعلني نشر المنشور الذي قلت فيه إن كارمن تعدت على حقوقي، ألا أصبح أنا المتهمة بالتقليد عندما يتم طرح منتج العدسات اللاصقة في الأسواق، لأن لا أحد سيتذكر اللوجو الذي نشرته منذ 3 أشهر".

وتابعت: "تحدثت مع مصطفى جاد، وأخذت الموضوع على سبيل الهزار وقلت له هل الأمر مقصود؟!، وكان من الواضح أن الحديث على سبيل الدعابة، وهو أخبرني أن الأمر غير مقصود وأنه لم يشاهد تصميم اللوجو الخاص بي، وأن شركة سوني التي تعاقدوا معها هي المسؤولة عن التصميم".

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ووجهت ساندي اللوم إلى كارمن بسبب ردّ فعلها عند سؤالها عن اتهام الأولى لها، حيث قالت: "مفيش كلام أقوله كل حاجة واضحة، هو في موضوع أصلا؟".

وقالت ساندي ردًا على ذلك: "الرد لم يكن لطيفًا، لأنني لم أقصد أن أفتعل مشكلة، ولا أسعى لإثارة الجدل مع أي فنانة".

وكانت ساندي قد حذفت المنشور الذي هاجمت فيه كارمن، عبر "إنستغرام"، حيث كتبت تعليقًا على صورة اللوجو الخاص بمشروع عدساتها اللاصقة يقول: "ده بوستر المنتج بتاعي للعدسات اللاصقة اللي نزلته من شهر سبتمبر اللي فات.. وفوجئت بصديقتي المطربة كارمن سليمان بعمل لوجو مشابه لأغنيتها الجديدة، وبعتبر ده تعدي على حقوقي الفكرية".

وأضافت: "ما يصحش أتعب وأعمل مجهود عشان أعمل علامة تجارية مميزة، وييجي حد ياخدها على الجاهز لمجرد اعتقاد أنها اتنست وأنا في الأصل صاحبة العلامة التجارية ومتوثقة بالأوراق والتواريخ، شكرًا صديقتي الغالية".

وكانت كارمن سليمان، قد طرحت بوستر أغنيتها الجديدة "بصاتك"، عبر حسابها على"إنستغرام"، واستخدمت كارمن "لوجو العين"، وهو نفس "اللوجو" الذي استخدمته ساندي في حملتها الدعائية.