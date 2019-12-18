ليام هيمسورث يواجه دعوى قضائية بـ150 ألف دولار.. والسّبب صورة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن عام 2019 سينتهي مع الممثل الأسترالي ليام هيمسورث ببعض الأضرار المادية الفادحة، حيث تعرّض مؤخرًا لرفع دعوى قضائية ضدّه قد تصل إلى قيمة 150 ألف دولار.

وفقًا لتقرير نشر في موقع "E! News"، يجرى في الوقت الحالي مقاضاة نجم "ألعاب الجوع" بسبب الاستخدام غير المصرّح به لصورة منشورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "Instagram".

كانت واحدة من أكبر وكالات التصوير قد قامت برفع دعوى على الممثل، بعد أنْ قام بمشاركة صورة على حسابه بإنستغرام، لم يكن يملك الحقّ في نشرها دون إذن، وهو ما يُعدّ تعديًا على حقّ المؤلف.

وتعود الصور إلى يوليو (2018) عندما كان الممثل يصور في الهواء الطلق فيلم "اليس رومانسي" قام ببطولته مع ريبل ويلسون "Rebel Wilson" وبريانكا شوبرا جوناس "Priyanka Chopra Jonas"، حيث شارك ليام صورة خاصة لمجموعة الفيلم.

ويشير تقرير الموقع إلى أن هيمسوورث، (29) عامًا، نشر الصورة على قصته في "Instagram" مرة واحدة في يوليو (2018) ومرة أخرى في يونيو من هذا العام.

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وأنّ الرسالة الثانية تحتوي على "ميزة السحب للأعلى في قصته على إنستغرام، وهي ميزة تزيد التفاعلية من المتابعين، وتعمل على تشجيع الناس على التصويت لفيلم "اليس رومانسي" لجوائز "Choice Movie Awards".

وذكرت الأخبار أنّ هيمسوورث قد ينتهي المطاف به بدفع ما يصل إلى (150) ألف دولار، فيما قال موقع "فوكس نيوز" نقلًا عن "وكالة الصور" المعنية بالأمر أنهم "لا يعلقون على أي مسائل قانونية"، كما لم يستجب ممثلون لهيمسورث لطلب فوكس نيوز للتعليق.

وعن الجانب العاطفي، افتتح الممثل الأسترالي العام بحبّ حياته "مايلي سايروس"، لكن الأمور سرعان ما تدهورت عندما انفصل الثنائي في أغسطس (2019).

بالكاد بعد سبعة أشهر من الزواج، ذهب كل من ليام ومايلي في طريقين منفصلين، وكان انفصالهما واحد من أكثر حالات الانفصال الفاضحة في عام (2019).

يذكر أن نفس الدعوى مرفوعة على الفنانة كاتي بيري، حيث أقدمت "Backgrid"، وكالة التصوير التي تمتلك حقوق الصورة، دعوى على بيرى مقابل (150.000) دولار، مدّعية أن المغنية قد تم الاتصال بها عدة مرات بين عام (2017) وحتى وقت مبكر من شهر أكتوبر حول استخدامها للصورة. ومع ذلك، فشل ممثلون عن بيري في سداد رسوم الوكالة لترخيص الصورة.