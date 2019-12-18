كليب "الى هنا" لـ ديانا حداد يقترب من الـ 100 مشاهدة

لا زالت الفنانة ​ديانا حداد​ تحقق نجاحات كبيرة عبر نشاطاتها الفنية المختلفة التي تقدمها برفقة جمهورها في الخليج والوطن العربي، أهمها الأغنية الجماهرية "الى هنا" التي باتت تقترب من حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي المتنوعة أهمها قناتها الرسمية في "اليوتيوب".

وكشفت ديانا عن جديدها الذي بات في مراحله الأخيرة، حيث ستقوم خلال الايام المقبلة بوضع صوتها على أغنية جديدة من اللون البدوي اللبناني، بعد الإنتهاء من عملية تنفيذها وتسجيلها وتوزيعها موسيقياً ما بين ستوديوهات بيروت ودبي، حيث تحمل الأغنية كلمة مؤثرة ولحناً مميزاً سيرى النور قريباً.

قد يهمك أيضا:

ديانا حداد تحصد 1.18 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة «جمالو»

ديانا حداد تواصل بروفات حفل ضخم في السعودية