شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الراحل طلعت زكريا يحيي ذكرى ميلاد والده: كل سنة وعيدك فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، ذكرى ميلاد والد الفنان الراحل طلعت زكريا، الذى وافته المنية 18 أكتوبر الماضى عن عمر 59 عاما.

ونشر عمر، صورة له مع والده عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا : "النهاردة عيد ميلاد الراجل الطيب ده، طيب الذكر، كل سنة وعيدك في الجنة أحلى، فضلا وليس أمراً، افتكروه بدعوة، كل سنة وأنت طيب يا ملاك قلبي".

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طلعت زكريا

وكان أعلن عمر طلعت زكريا، عن تقديم فيلم يحكى قصة حياة والده ويرصد مرحلة شبابه، وتحدث عمر، فى أحد اللقاءات التلفزيونية ، برنامج "عرب وود"، أنه سيجسد دور والده في الفيلم الذى يحكى قصة حياته قبل الشهرة ومواقف تعرض لها، وكتب عمر عبر حسابه على استجرام، قائلا:" على الله التساهيل".

منذ ما يقرب من الشهرين، رحل عن عالمنا الفنان الكبير طلعت زكريا، متأثرا بمرضه، الأمر الذى أصاب الوسط الفنى، وكذلك جمهوره بصدمة شديدة، حيث تمتع طلعت زكريا طيلة حياته بحب الجمهور، بخلاف اجادته فى الأدوار التي كان يقدمها، مهما اختلف حجمها، وسواء كانت بطولة مطلقة أو مشاركة في البطولة.