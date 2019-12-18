شكرا لقرائتكم خبر عن "منك لله ياللى فى بالى".. أحدث أغانى المطربة بوسى مع سيرين عبد النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة بوسي مع الشاعر الغنائي ملاك عادل، في أغنية جديدة يتم تقديمها داخل أحداث مسلسل "الديفا" لـ سيرين عبد النور، ويعقوب الفرحان، أغنية تحمل اسم "منك لله ياللي في بالي" وهى من ألحان مدين.

المسلسل يضم 8 حلقات، كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوتة" تتضمن التشويق والإثارة.

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وكان آخر أعمال بوسي فيلم "أنت حبيبى وبس"، والذى عرض فى موسم الصيف الماضى بالسينمات، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين منهم هالة فاخر، ومحمد محمود، ونيرمين ماهر، وأحمد حلاوة، والليثي، وصوفينار، وإيمان السيد.