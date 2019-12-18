شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الساحرة..نجوم الدراما يتجهون لأسوان لتصوير أعمالهم منهم"ختم النمر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مدينة أسوان وجهة مميزة لصناع الأعمال الدرامية لتصوير مشاهدهم هناك، لأن المدينة تتمتع بطبيعة ساحرة، وبها العديد من الأماكن التي تساهم فى إضفاء حالة جمالية على المشاهد والمسلسلات التى يتم تصويرها هناك، وهذا ليس جديد وإنما على مدار التاريخ الفني تم تصوير جزء من الأعمال الفنية فى أسوان ولعل أبرزها فيلم "مافيا" للنجم أحمد السقا.

فى الفترة الأخيرة زاد الاقبال على أسوان لتصوير عدد من مشاهد المسلسلات هناك، وصل الأمر إلى تواجد مسلسلين يتم تصويرهما فى الوقت الحالى بالمدينة النوبية الأول هو "ختم النمر" للمخرج أحمد سمير فرج والمستمرهناك حتى الأسبوع المقبل، والثاني "رحيل زهرة – جوارح الغربان" للمخرج حسنى صالح المقرر المكوث فى أسوان بضعة أيام لتصويرمشاهد من العمل الذى تدورأحداثه في إطار صعيدى.

احمد صلاح حسنى



حنان مطاوع فى اسوان لتصوير رحيل زهرة

مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.

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أما مسلسل "رحيل زهرة – جوارح الغربان" عمل صعيدى من 45 حلقة تأليف محمد البجلاتى وشاذلى فرج وإخراج حسنى صالح ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمود عبد المغنى، محمد رياض، منة فضالى، محمد الشقنقيرى، مدحت تيخة، سميرة عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين.



ميرهان حسن فى كواليس ختم النمر باسوان



محمد رياض فى اسوان



احمد صلاح حسنى



ميرهان حسين من كواليس ختم النمر باسوان



نسرين طافش تصور ختم النمر



محمد رياض فى اسوان لتصوير رحيل زهرة



احمد صلاح حسنى فى اسوان