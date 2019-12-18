"إزالة ورم وسرقة وغياب عن رمضان".. أبرز ما حصدته نيللي كريم في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها الـ45، إذ ولدت في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر من عام 1974.

وقبل استقالبها عامًا جديدًا في حياتها، عاشت الموهوبة نيللي كريم في 2019 عامًا مليئًا بالأحداث الصعبة والسعيدة أيضا في 2019، ونرصد لكم في هذا التقرير، أبرز هذه الحكايات والأحداث.

- أزمة المسلسل

غابت الفنانة نيللي كريم في رمضان الماضي عن الدراما لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك بعد توقف تصوير مسلسلها الجديد "النصابين" بعد تصوير 4 ايام من أحداثه، ليشهد هذا العام أول غياب لنيللي منذ مسلسل "حكاية بنت اسمها ذات" في 2013.

وكشف المنتج جمال العدل لمصراوي، سبب توقف مسلسل نيللي كريم، وخروجها من السباق الرمضاني لعام 2019، رغم تصوير عدد من مشاهد المسلسل، الذي يشارك في بطولته اَسر ياسين، وإخراج أحمد مدحت.

وأرجع العدل، منتج المسلسل، سبب التوقف إلى الرقابة على المصنفات الفنية، التي لم تمنح الشركة التصاريح الخاصة بالتصوير بعد الموافقة على السيناريو.

بعدها توقف المسلسل، ثم بدأ العمل عليه مرة أخرى بعد تعاقد شركة العدل مع الشركة المتحدة، ولكن انسحب مخرج العمل أحمد مدحت قبل استئناف التصوير، وكتب مدحت عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، : "فيه بعض الشغلانات كده بتبقي معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول من أمس اعتذرت عن إخراج مسلسل ( النصابين ) - اسم مؤقت - فكرتي و معالجتي و بطولة نيللي كريم و آسر ياسين و إنتاج العدل جروب رمضان ٢٠٢٠م".

وتم إسناد إخراج المسلسل لكاملة أبو ذكرى.

- جائزة أفضل ممثلة عربية

في شهر أبريل 2019، حصدت الفنانة نيللي كريم، جائزة أفضل ممثلة عربية في حفل توزيع جوائز"موركس دور" المقامة في لبنان.

- عملية جراحية لابنتها

وفي شهر أبريل أيضا كشف خبير التغذية هاني أبوالنجا، طليق الفنانة نيللي كريم، عن خضوع ابنتيهما لعملية جراحية، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب هاني أبوالنجا، عبر حسابه على "فيسبوك": "أصدقائي آسِف لعدم الرد، بنتي بتعمل عملية بسيطة إن شاء الله ويومين وهرجع أكلمكم".

- سفيرة لمنظمة الهجرة

وفي شهر يوليو الماضي، تم تنصيب الفنانة نيللي كريم، ممثلة للمكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة في مصر، وعلقت على ذلك قائلة إنها كانت تقوم بعدد من الأعمال الخاصة بحقوق الإنسان؛ مثل مسلسل "سجن النساء" الذي ناقش قضية السجينات، مشيرًا إلى أنها بدأت في الدخول إلى الأعمال الخيرية بشكل تدريجي، معقبةً: "أحاول أعمل اللي أقدر عليه من غير ما أسأل تبع منظمة إيه".

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وأضافت نيللي، خلال حوارها مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها كانت تقابل لوران دي بوك مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة، في أوقات متفاوتة، وهو كان يعلم كل الأعمال الخيرية لها.

لقاء منى الشاذلي

- تحتفل بتخرج نجلها

احتفلت الفنانة نيللي كريم في منتصف شهر يوليو، بتخرج ابنها "يوسف"، ونشرت صورًا تجمعها به، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام.

وعلقت: "ألف مبروك حبي، مزيد من الحظ، جميعنا فخورون بك وبعبقريتك".

- سرقة هاتفها

تعرضت الفنانة نيللي كريم في الأيام الأخيرة من شهر يوليو لسرقة هاتفها المحمول في لندن، وكشفت الفنانة نيللي كريم عن استعادتها لحسابها على موقع "إنستجرام"، بعد تعرضها لسرقة هاتفها.

ونشرت نيللي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أخيرا حصلت على حسابي بعد أن سرق هاتفي في لندن، أشكر أصدقائي الأعزاء الذين ساعدوني، وأيضاً فريق عمل إنستجرام"

- التفكير في الإخراج

وفي حوارها لإحدى المجلات العربية صرحت الفنانة نيللي كريم إنها ستتجه للإخراج، وقالت: "أعتقد إنني سأقدم عملا من إخراجي قريبا، وللعلم لديّ العديد من الأفكار والسيناريوهات التي تنقصها فقط فكرة التنفيذ".

ورم في الوجه

وفي يوم الأربعاء،27 نوفمبر 2019، أعلنت الفنانة نيللي كريم عن استئصال ورم في الوجه، حيث دخلت الفنانة نيللي كريم، أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت نيللي، عددًا من الصور وهي داخل المستشفى مع الفريق المعالج لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا لك دكتور لين والفريق الرائع لإنقاذ حياتي والعمل الرائع".

وكشفت الفنانة نيللي كريم، تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة التي خضعت لها، مشيرة إلى أنها أجرت استئصالا لورم حميد في الوجه، منذ 12 يوما.

وقالت كريم، لوكالة سبوتنيك الروسية: "أنا كويسة الحمد لله، الورم حميد ولم يكن في المخ لكنه بجوار عصب الوجه الأساسي".