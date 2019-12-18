في ذكرى ميلاده الأولى.. هذا ما كتبه نجل طلعت زكريا لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان عمر طلعت زكريا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له مع والده الفنان الراحل طلعت زكريا، احتفالا بالذكرى الأولى لميلاد الفنان الراحل الذي رحل عن عالمنا في في 18 أكتوبر الماضي.

وكتب: "النهاردة عيد ميلاد الراجل الطيب ده، طيب الذكر، كل سنة وعيدك في الجنة أحلى، فضلا وليس أمراً، افتكروه بدعوة، كل سنة وأنت طيب يا ملاك قلبي".

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ولد الفنان الراحل طلعت زكريا، بالإسكندرية، في 18 ديسمبر 1960.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

كان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا التي عرضت له قبل وفاته، فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبو زيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.