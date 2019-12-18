تراند اليوم : أحلام في تصريحات جريئة: أفعل هذه العادة أثناء الاستحمام وارتدي نفس القطعة

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها لأول مرة والتي وصفت بالجريئة، كاشفة عن عادة تفعلها دائمًا عند الاستحمام.
وقالت أحلام على هامش كواليس برنامج المواهب "ذا فويس"، الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم خلال فقرة "أنا مش أنا"، أنها دائمًا ما تغني تحت "الدش" خلال الاستحمام، منوهةً إلى أنها في بعض الأحيان ترتدي نفس القطعة التي ترتديها لأكثر من مرة وهناك أوقات لا ترتدي فيها نفس القطعة، وهو ما اعتبره البعض تصريحًا غير معهود عن أحلام بشأن ارتداء قطعة بعد الاستحمام او الكشف عما تفعله.
وفي السياق ذاته أكدت أحلام أنها تحرصُ دائمًا على الالتزام بمواعيدها الخاصة مؤكدةً أنها لم تتعوّد على التأخر عن أي موعد بينها وبين أحد، لافتةً إلى أن أكثر شيء تتمنّى عودته هو الاستيقاظ من الليل جائعةً، لأن هذا لم يحدث منذ فترة طويلة.
وخطفت المطربة الإماراتية الأنظار خلال مشاركتها في البرنامج، حيث ظهرت خلال العرض المباشر قبل النهائي ، بفستان أخضر جذاب من تصميم المصمم اللبنانى زهير مراد ، نسخته الأساسية حمراء من مجموعة خريف شتاء الأزياء الراقية لعام 2019-2018 ، وسبق ان ارتدته الممثلة الإنجليزية ليلي كولينز السنة الماضية.
كما اعتمدت أحلام على تصفيف شعرها في أمواج منسدلة على كتفيها ، بالإضافة إلى ميك اب هادىء اعتمد على إظهار عنينها بشكل أكبر .