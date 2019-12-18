فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة: لهذه الأسباب طلب زوجي الفنان صرف المعازيم في منتصف حفل زفافنا

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كشفت فنانة مصرية شهيرة عن أغرب سبب جعل زوجها الفنان يقرر صرف المعازيم من منتصف حفل زفافها.

وقالت الفنانة داليا مصطفى إنها تأخرت على حضور حفل الزفاف بسبب تدافع الصحفيين لتصويرها مما جعلها تبكي بحرقة لدرجة أنها وصلت حفل زفافها في الحادية عشر مساءً.

وأضافت: يومها تعرض زوجي الفنان شريف سلامة لموقف محرج .. تمزق بنطلونه أثناء الجلوس وطلب من أسرته صرف المعازيم لكي يستطيع الخروج من قاعة الفرح دون أن يراه أحد.

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