تراند اليوم : ظهور صادم لدلوعة السينما المصرية بعد غياب سنوات طويلة



بعد غياب سنوات طويلة عن الشاشاة والأضواء، ظهرت حسناء السينما المصرية في فترة الستينيات، الفنانة كريمان، في

أول ظهور لها منذ مدة طويلة وقد بدت عليها آثار الشيخوخة وتغيرت ملامحها تمامًا.

وارتدت الفنانة الكبيرة باروكة سوداء وبدت عليها ملامح التقدم في العمر، بشكل صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها.

والفنانة كريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية.

وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو. وبدأت بدأت التمثيل في مسرح مدرستها وعملت كطفلة في الإذاعة. وقدمت العديد من الأفلام، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة.



