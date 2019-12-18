أحدثت فتاتان شابتان ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تداول صورة لهما وهما برفقة الفنان المصري، عادل إمام، الذي يحتضنهما وهما يقبلانه.
ودارت تكهنات كثيرة حول هوية الفتاتين، ما بين أنهما ابنتي عادل إمام، أو أنهما من معجبيه، حتى خرجت إحداهما لتوضح أنها والفتاة الأخرى ابنتا شقيقه.
وقالت نور، ابنة شقيق عادل إمام، في تصريحات تلفزيونية، إن الناس يعتقدون أنها وشقيقتها معجبات أو زوجاته، ولكنهما بنات شقيقه.
وفيما أكدت نور لبرنامج “إم بي سي ترندنغ”، المذاع على فضائية “إم بي سي”، أنها ترفض امتهان التمثيل مثل عمها، فأكدت أنها تحب العمل في مجال تصميم الأزياء، وأن عمها عادل إمام يدعمها في ذلك كثيرا.
ويواصل عادل إمام، تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية “فالنتينو”، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.