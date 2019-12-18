هاني رمزي يكشف عن اسم الممثلة التي اقنعت والده ان يسمح له بالتمثيل.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 09:55 صباحاً - قال الفنان هانى رمزى: “عائلتى وأشقائى كلهم رجال قانون، ففيها أكثر من 80 شخصًا ما بين محامى وقاضى ومستشار، وكنت معقد وأنا طفل وأخدت موقف إنى أكون ممثل، فأحببت التمثيل من طفولتى، واشتركت فى مسرحيات المدرسة والجامعة وطلبت من والدى أن أعمل فى التمثيل، ولكنه كان خائفًا من فشلى وخصوصًا إنى هكون وحيد فى هذه المهنة”.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية القديرة إسعاد يونس فى برنامج “صاحبة السعادة” المذاع اليوم الثلاثاء على قناة دى ام سى: كانت جارتى الفنانة نعيمة وصفى وعلاقتنا بيها كانت قوية، حيث كانت صديقة والدتى، وكنت كلما أشاهدها أطلب منها أن أمثل، وهى التى نصحت والدى أن أدخل كلية أخرى غير معهد الفنون المسرحية، حتى يكون لىّ مهنة أخرى إذا فشلت فى التمثيل، ودخلت كلية التجارة ولم أندم لأنى كنت أشارك فى مسرح الجامعة”.

ويكمل “هانى” دخلت فرقة محمد صبحى، وكنت أدرس فى الصباح وأذهب إلى المسرح فى المساء، وكانت أول بداياتي مع مسرحية تخاريف ووجهة نظر مع الفنان محمد صبحى الذى تعلمت منه الكثير، لأنه مخلص جدًا فى إنه يعلم الممثل ولا يبخل فى معلوماته، كما كان فى هذا الوقت أستاذ فى المعهد وكان يدرس تمثيل”.