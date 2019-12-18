شاهدوا.. رامي جمال يروي تفاصيل مرضه

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 09:55 صباحاً - تحدث الفنان المصري ​رامي جمال​ عن مرض البهاق الذي اصيب به، مشيرا الى انه انتشر في جسده منذ اربع سنوات على شكل بقع كانت تظهر وتختفي، وحينها لم يعر لذلك أية اهمية.

واضاف جمال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة mbc مصر انه تناول الكورتيزون ليتخلص من المشكلة لكن توقف عنه بعد معرفته بأضراره.

الجدير ذكره ان رامي جمال تعهد مؤخرا بغناء ميدلي لمجموعة من الأغاني كل شهر، وذلك بعد قيامه بذلك اثناء حلوله ضيفا في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الممثلة ومقدمة البرامج المصرية إسعاد يونس.