هنا الزاهد قلقة على اختها فرح.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 09:55 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ صورة لأختها فرح الزاهد على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ارتدائها ثياب المرضى وتستعد لدخول غرفة العمليات.

ودعت هنا المتابعين ان يدعو لها كي تجتاز العملية بنجاح.

الجدير ذكره ان هنا الزاهد كانت قد تعرضت مؤخرا للكثير من التعليقات الطريفة والساخرة، بسبب صورة لها نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التوال الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تضع نظارات شمسية تشبه الى حدّ كبير نظارات العوم، وكان قد سبقها زوجها الممثل المصري أحمد فهمي بوضع نظارات شبيهة لها.