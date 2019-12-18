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كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 09:55 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية هنا الزاهد صورة لأختها فرح الزاهد على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ارتدائها ثياب المرضى وتستعد لدخول غرفة العمليات.
ودعت هنا المتابعين ان يدعو لها كي تجتاز العملية بنجاح.
الجدير ذكره ان هنا الزاهد كانت قد تعرضت مؤخرا للكثير من التعليقات الطريفة والساخرة، بسبب صورة لها نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التوال الإجتماعي، ظهرت فيها وهي تضع نظارات شمسية تشبه الى حدّ كبير نظارات العوم، وكان قد سبقها زوجها الممثل المصري أحمد فهمي بوضع نظارات شبيهة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد قلقة على اختها فرح.. والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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