دينا الشربيني بطلة أول فيلم عربي بتقنية البعد الثالث

متابعة بتجــــــــــرد: بدأت الممثلة المصرية دينا الشربيني يوم أمس الثلاثاء تصوير مشاهد فيلمها الجديد “يوم 13″، وذلك بعد فترة تحضير دامت لعدّة أشهر.

يصنف العمل كأوّل فيلم يتم تصويره بتقنية الـ3D أو “البعد الثالث”، ويشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني كل من أحمد داوود ونسرين أمين ومحمد شاهين.

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم من المقرر طرحه في الصالات السينمائية خلال عام 2020 المقبل.

على صعيد آخر، تراجعت دينا الشربيني عن فكرة تقديم الموسم الثاني من مسلسل “زي الشمس” واستقرت مع الكاتب تامر حبيب، على تقديم مسلسل جديد بعنوان “لعبة النسيان” مقتبس عن فورمات أجنبي، لتخوض به سباق موسم دراما رمضان 2020 على شبكة قنوات MBC.