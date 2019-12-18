بلقيس بإطلالة متجددة في أحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــرد: عقدت النجمة بلقيس فتحي جلسة تصوير جديدة على هامش حفلها ضمن فعاليات مهرجان العيد الوطني المجيد بحلبة البحرين الدولية.

وشاركت بلقيس الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الجلسة، ظهرت فيها بإطلالة غريبة ومختلفة عن معظم إطلالاتها السابقة. فاعتمدت في الصور تسريحة السنبلة وارتدت نظارات كبيرة في لقطات تميّزت بالرقي والتجدّد.

صور بلقيس حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات التي أثنى من خلالها متابعوها على إعجابهم بإطلالتها ومحبّتهم الكبيرة لها.

على صعيد الإصدارات الفنية، تصوّر بلقيس خلال الأيام المقبلة أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، على أن يبصر العمل النور مطلع عام 2020 القادم.

تجدر الإشارة إلى أن بلقيس تحصد حتى يومنا هذا نجاح أغنيتها الجديدة “تعالى تشوف” باللهجة المغربية وهي من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج عبدالرفيع عبديوي.