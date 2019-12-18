أصالة في 2019.. هل كان عام الخسائر لها وما رأي الفنانة؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحدّثت الفنانة السورية أصالة نصري عن سنة 2019 بشكل عام، حيث قيّمت نفسها على المستوى المهني والاجتماعي، في الوقت الذي اعتبر فيه الجمهور أن هذه السنة تُعد من أصعب السنوات على النجمة السورية.

ومرّت أصالة خلال أيام السنة الحالية بالعديد من المواقف والأزمات كانت بدايتها عندما أنهت علاقتها بالفنانة المصرية أنغام، بعدما تزوجت الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وجاء تصرف أصالة على قرار أنغام لأنها تعاطفت مع زوجة إبراهيم الأولى وهي ابنة شقيقة طارق العريان زوج الفنانة السورية.

وقامت أصالة بعمل "حظر" للفنانة المصرية عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل، ثم وصفتها بأنها "خرّابة بيوت"، ودخلت في حرب كلامية مع أنغام.

كما دخلت الفنانة السورية في خلاف حاد واتهامات متبادلة مع النجمة الإماراتية أحلام، وبدأت الأزمة بينهما عندما دعت الأولى بالشفاء للإعلامية فجر السعيد بعد أزمتها الصحية التي مرت بها مؤخرًا، مؤكدةً أنها لا تحمل لها أي ضغينة تجاهها، فأشادت أحلام بموقف أصالة وقالت لها: "هذا نفس الكلام اللي دايما أقوله لفجر عنك، إن أنت ما في منك، طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك، اللي مستحيل ينتهي.. شكرا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك، ومش غريبة عليك، أنت معطاءة مع الكل، جزاك الله خير".

لكن الفنانة السورية ردّت على أحلام: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني، وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني، يا حلومة يا حلومة والله عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صار لنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

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واستفزّ ردّ أصالة الفنانة الإماراتية فقامت الأخيرة بحذف تغريدتها، وحظرها من صفحتها على تويتر، وبدأت بعدها الحرب الإعلامية بينهما.

أمّا أصعب المواقف التي مرّت على أصالة فكان الثلث الأخير من 2019 عندما بدأت تنشر رسائل غامضة تحمل في طياتها أنها تعيش أزمة، ليتبيّن فيما بعد أنها دخلت في خلاف مع زوجها المخرج طارق العريان.

وأثّرت هذه الأزمة على الفنانة السورية وانعكست عليها سواءً في كلمات رسائلها التي كانت تنشرها عبر صفحاتها أو حفلاتها، كما كثُرت الأقاويل والتكنهات فيها تارةً أنهما قد انفصلا وتارةً أخرى أنهما لا يزالان مرتبطين، وترفض أصالة الحديث عن حياتها الخاصة فلم تؤكد أو تنفي الأمر سوى مرّة واحدة بمنشور في بداية الأزمة عندما وصفت ما حدث مع زوجها بأنه خلاف بسيط، لكن الأمر تطور وتحدّث الإعلامي المصري تامر أمين أن أصالة قد انفصلت عن زوجها.

ورغم مرور أصالة في هذه الأزمات الثلاثة عام 2019، لكن ذلك لم يمنع من أنها كانت حاضرةً على المستوى المهني، فأحيت الكثيرَ من الحفلات بين البلدان العربية، بل إن الفنانة السورية وصفت صعيدها الفني في هذه السنة بـ"العظيمة".