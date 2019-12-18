شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الجزء الأول..شبكة CBS تجهز لموسم ثاني من مسلسل Star Trek: Picard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة CBS عن تجديد مسلسل Star Trek: Picard، للموسم الثانى، وذلك قبل بدء عرض الموسم الأول الذى سيصل إلى شاشات التلفزيون في 23 يناير من العام المقبل 2020.

ويعد المسلسل الجديد Star Trek: Picard، تكملة لـ لمسلسل Star Trek: Next Generation الذى بدأ عرضه في 1987، وانتهى بعد سبعة مواسم في 1994.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقوني في دور جان لوك بيكارد، الذي لعبه على مدار سبعة مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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وكانت قد أعلنت شبكة CBS إلغاءها مسلسل Strange Angel"، وذلك بعد موسمين من عرضه، وكان قد طرح الموسم الثانى من العمل في 13 يونيو الماضى، ويعد هذا هو الإلغاء الثانى للسلسلة، حيث تم إلغاؤها لأول مرة بعد الموسم الأول أيضا.

مسلسل Strange Angel عبارة عن دراما تاريخية مستوحاة من القصة الحقيقية لأحد العاملين فى عالم العلوم والخيال العلمي والغيب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

يشمل فريق التمثيل جاك رينور، روبرت فريند، بيلا هيثكوت، بيتر مارك كيندال، مايكل جاستون، جريج وايز، رايد سيربيديجا، زاك بيرلمان، وكين تشن.